Чтобы стать после войны центром инвестиций и экономического развития, Украина должна в первую очередь сосредоточиться на развитии фундамента экономического роста - сбалансированной государственной политики, верховенства права, квалификации рабочей силы, системы безопасности. Об этом в своей колонке пишет предприниматель Александр Кацуба.

В Украине принято постоянно искать чудодейственную пилюлю, пишет предприниматель. Чаще всего либо в виде инвесторов, которые почему-то просто так придут и подарят Украине сотни миллиардов инвестиций, либо в виде какой-то отрасли, которая будет фундаментом нашего экономического чуда. До войны говорили о том, что Украина может стать ИТ или аграрной сверхдержавой. Недавно на конференции восстановления в Лондоне презентовали концепцию Украины как энергетического хаба. Кто-то в пылу популизма предлагает едва не отменить все налоги - и тогда расцветем.

Но чуда не будет. Сотни миллиардов инвестиций не идут туда, где нет условий. А ни одна отдельная отрасль не сможет вытянуть нашу экономику. Ни одна из стран, которая привлекает больше всего инвестиций относительно размера ВВП - Чили, Швеция, Польша, Австралия, Канада – не отличается низкими налогами. Ни одна из стран, совершивших успешный экономический прорыв – Южная Корея, Тайвань, Польша - не сделали этого без инвестиций в образование и технологическую экономику. Ни одна из стран не стала успешной без институциональных реформ. И нас ждет такой же путь, без простых решений.

Видео дня

Мы должны, в первую очередь, избавиться от иллюзий. Чтобы Украина стала экономически успешным государством, нам придется выполнить очень кропотливую работу с каждым компонентом экономического развития, пишет Кацуба.

Александр Кацуба - украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.