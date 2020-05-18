Активисты собрались возле офиса Гордона из-за его интервью с Поклонской и Гиркиным (видео)
22:01, 18 мая 2020Общество
742 0
Активисты считают, что действия журналиста подпадают под статью УК о пропаганде терроризма.
Активисты устроили акцию протеста возле офиса издания "Гордон" / скриншот видео ТСН
Активисты устроили акцию у офиса Дмитрия Гордона, который сегодня, 18 мая, провел интервью с террористом Игорем Гиркиным.
Люди выражают возмущение недавним интервью журналиста с экс - "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской. Активисты считают, что действия журналиста подпадают под статью УК о пропаганде терроризма.
По информации СМИ, после резонанса в соцсетях в СБУ пообещали провести проверку интервью с террористом Гиркиным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter