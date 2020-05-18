Активисты собрались возле офиса Гордона из-за его интервью с Поклонской и Гиркиным (видео)

Активисты считают, что действия журналиста подпадают под статью УК о пропаганде терроризма.

Активисты устроили акцию у офиса Дмитрия Гордона, который сегодня, 18 мая, провел интервью с террористом Игорем Гиркиным. Люди выражают возмущение недавним интервью журналиста с экс - "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской. Активисты считают, что действия журналиста подпадают под статью УК о пропаганде терроризма. По информации СМИ, после резонанса в соцсетях в СБУ пообещали провести проверку интервью с террористом Гиркиным.

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