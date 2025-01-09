Интерпайп Пинчука демонстрирует новый уровень социальной ответственности бизнеса, - Forbes

Новые подходы к социальной ответственности демонстрирует Интерпайп Виктора Пинчука. Компания оказывает не унифицированную массовую, а адресную помощь, причем не только сотрудникам, но и военным, медикам, мобилизованным сотрудникам и семьям погибших. Об этом говорится в материале Forbes.

"Главное, что отличает инициативу Interpipe от других подобных, - поддержка людей, которые пока не являются сотрудниками, взвешенная адресность и практичность подарка", - отметила Людмила Новак, директор по коммуникациям Интерпайп.

В статье говорится о том, что помогать мобилизованным работникам в Интерпайп начали в 2014 году.

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Сейчас в компании функционирует полноценное структурное подразделение, отвечающее за системную поддержку бойцов на фронте: передает им амуницию, технику, лекарства, оказывает юридическую и психологическую поддержку. Команда штаба состоит из пяти менеджеров, у каждого из которых - более 200 подопечных, ведь всего в компании мобилизовали более 1200 работников.

В штабе занимаются не только мобилизованными сотрудниками и ветеранами, но и членами семей погибших или пропавших без вести воинов. Сегодня под опекой Interpipe находится 44 семьи, в которых 58 детей. Ежегодно дети имеют возможность две недели отдохнуть в летнем лагере в Карпатах, получают подарки на день рождения, а на День Николая - персональный подарок. Причем по-своему подходит Интерпайп и к тому, как дарить.

"Директор одного из наших заводов лично объехал "свои" семьи и вручил подарки. Это произвело необычайное впечатление на людей. Такой подход дороже любых материальных ценностей. Важно, когда в сложной ситуации люди остаются не одни. Мы в Интерпайп делаем все, чтобы наши сотрудники всегда чувствовали себя защищенными", - рассказала Людмила Новак.

СЕО сайта вакансий robota.ua Валерий Решетняк считает, что социально ответственная позиция бизнеса имеет безусловное влияние на лояльность работников к компании, ведь она демонстрирует не только гуманизм и заботу об обществе, но и способствует формированию сильной корпоративной культуры.

"Когда компания поддерживает людей, которые не являются ее непосредственными работниками, например военнослужащих и их семьи, это не только повышает имидж бизнеса, но и становится мотивационным фактором для потенциальных кандидатов", - заявил изданию Валерий Решетняк.

Forbes отмечает, что во время полномасштабной войны крупные предприятия стали не только источником экономической поддержки страны, но и надежной опорой для сотрудников и их семей. Поэтому социальная ответственность бизнеса так важна.