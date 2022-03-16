В Киеве более 200 бомбоубежищ подключили к Wi-Fi / фото REUTERS
Более 200 бомбоубежищ столицы подключили к Wi-Fi. Всего поступало более 700 новых заявок на подключение.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Он рассказал, что с начала работы платформы принято 727 новых заявок на подключение, а к проекту присоединилось уже 19 провайдеров.
Проект реализуется совместно с Ланет, Bilink, Павутина, Nashnet, Утелс, Воля, Датагруп, Киевстар, Undernet.
Отправить заявку и просмотреть карту с подключенными хранилищами возможно по ссылке: https://wifi.kyivcity.gov.ua/.