К проекту присоединилось уже 19 провайдеров.

Более 200 бомбоубежищ столицы подключили к Wi-Fi. Всего поступало более 700 новых заявок на подключение.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Он рассказал, что с начала работы платформы принято 727 новых заявок на подключение, а к проекту присоединилось уже 19 провайдеров.

Проект реализуется совместно с Ланет, Bilink, Павутина, Nashnet, Утелс, Воля, Датагруп, Киевстар, Undernet.

Отправить заявку и просмотреть карту с подключенными хранилищами возможно по ссылке: https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

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