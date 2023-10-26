Оккупанты перебрасывают дополнительные отряды Росгвардии для проведения "проверки" местного населения.

На временно оккупированных территориях Украины захватчики будут заставлять местных жителей получить разрешение на работу, а без российских паспортов куда-то депортируют. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала представительница общественной организации "Восточная правозащитная группа" Ирина Чаура.

"С 1 января 2024 года все граждане Украины на временно оккупированных территориях Украины будут обязаны оформить так называемый патент или разрешение на работу. В противном же случае работодатель у которого работает гражданин Украины подпадает под российские санкции. Это может быть, например, наложение непосредственно на него административного штрафа - это от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. На лиц, у которых работают эти украинцы, на 25 тыс. - 50 тыс. рублей", - рассказала правозащитница.

Она добавила, что юридических лиц оккупанты могут оштрафовать на сумму от 250 тыс. до 800 тыс. рублей. Также может быть административное приостановление деятельности сроком на 90 суток.

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По словам директора организации Веры Ястребовой, сейчас на оккупированных территориях захватчики усиливают фильтрационные мероприятия. По ее данным, недавно оккупанты провели специальные рейды в небольших селах и городках, где украинцев предупредили, что у них будут брать отпечатки пальцев.

По мнению Ястребовой, Российская Федерация это делает, чтобы таким образом заставить украинцев оформить паспорта РФ.

"Людей запугивают и говорят об этом, что они для оккупанта являются иностранцами (без паспортов РФ – УНИАН). Вдумайтесь: украинцы на своей земле для оккупанта являются иностранцами!", - подчеркнула правозащитница.

По ее словам, оккупанты также перебрасывают дополнительные отряды Росгвардии для проведения такой проверки местного населения на временно оккупированных территориях. Во время своих масштабных рейдов раз в два месяца они планируют устанавливать еще и дополнительные блокпосты и увеличить количество патрульных групп в населенных пунктах.

"Это все говорит о том, что оккупационная власть делает все возможное для того, чтобы от нее не укрылись патриотические украинцы. Российская Федерация очень боится проукраинского местного населения. И такие ее действия можно также связать с началом подготовки к выборам Российской Федерации для того, чтобы запугать местных жителей", - добавила Ястребова.

Правозащитники также отмечают, что давление на родителей происходит из-за детей: без паспорта РФ на оккупированной территории на сегодня фактически невозможно получить медицинское обеспечение, лекарства, социальные выплаты и тому подобное. Это касается, в том числе одиноких матерей, отцов, у которых ребенок в соответствующем возрасте не оформил паспорт.

"Это все делается для того, чтобы фактически исключить существование на той территории. Сначала оккупанты значительно снижают выплаты, а, если после этого ребенок не получает паспорт, следующим этапом является полная отмена социальной помощи, пока ребенок не получит этот "документ", - говорит Ястребова.

По ее данным, властями РФ внесен законопроект о лишении российского гражданства жителей временно оккупированных территорий – поправка касается ст. 22 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Этот закон предусматривает лишение российского гражданства жителей, которые отказываются сотрудничать с оккупантами и вступать в оккупационную армию.

"Также в дальнейшем будет проводиться жесткое контролирование каждого случая уклонения от постановления на воинский учет. Соответственно же это грозит лишению каких-либо социальных гарантий, потому что после отказа идти воевать в составе оккупационной армии, люди фактически будут лишены возможности получить и медицинскую помощь, и работу и т.д.", - говорит правозащитница.

Как она отмечает, таким образом люди лишаются шансов на любое адекватное существование на оккупированных территориях.

"Ну и соответственно также нахождение на временно оккупированных территориях Украины без гражданства РФ грозит в дальнейшем депортацией", - заявили в организации.

Преступления россиян на оккупированных территориях

Ранее правозащитники отмечали, что на оккупированной части Украины местных жительниц агитируют вступать в армию РФ. Речь шла, что на временно оккупированных территориях имеют место факты закрытия предприятий. Например, закрыт горнопромышленный комплекс-обогатительную фабрику "Комендантская", которая расположена в Луганской области. На этом предприятии работали преимущественно женщины, которые пока остались без работы. На вопрос женщин "где нам теперь работать?", оккупанты отвечают, чтобы они выращивали аграрную продукцию. Также используют беспомощное состояние безработных женщин и предлагают мобилизоваться, чтобы идти на войну против Украины.