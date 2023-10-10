На оккупированных территориях началась агитационная кампания по возможной мобилизации женщин.

На оккупированной части Украины женщин агитируют к вступлению в захватническое войско РФ. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Одесса" рассказала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

По ее словам, на временно оккупированных территориях Украины имеют место факты закрытия предприятий. В частности, недавно закрыли горнопромышленный комплекс-обогатительную фабрику "Комендантская", которая расположена в Луганской области. По данным Ястребовой, до оккупации – до 2014 года – это предприятие было процветающим.

"Оно специализировалось на обогащении угля – из горной массы производился чистый уголь, после чего его в готовом виде отправляли на теплоэлектростанции. На этом предприятии работали преимущественно женщины, которые сейчас остались без работы. Сейчас на вопрос женщин "где нам теперь работать?", оккупанты отвечают, чтобы они выращивали аграрную продукцию", – рассказала Ястребова.

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Кроме того, по ее словам, оккупанты используют беспомощное состояние безработных женщин и предлагают мобилизоваться, чтобы идти на войну против Украины.

"Именно этим они и занимаются сейчас, потому что сейчас в учебных заведениях, на предприятиях, в печатных СМИ началась агитационная кампания по возможной мобилизации женщин на оккупированных территориях Украины. Потому что женщины для оккупантов – источник протестного потенциала ... У женщин сейчас забрали все: забрали детей, забрали мужей, и теперь они проводят агитацию, чтобы они добровольно шли на фронт, вступали в ряды оккупационной армии Российской Федерации", – говорит адвокат.

Ситуация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, на оккупированной Луганщине, в городе Антрацит бывший заключенный, боевик отряда "Шторм Z" убил дочь местного учителя. Оккупационные власти объявили его в розыск, но только за дезертирство.

Кроме того, по данным правозащитников, на оккупированных территориях участились случаи изнасилования и убийства украинских женщин. В частности, на Луганщине и Донетчине по сравнению с 2021 годом количество изнасилований выросло на 84%. Так, с начала 2023 года там зарегистрировано более 210 таких случаев.

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