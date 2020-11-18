Открытие нового пространства превратит один из районов города в Кремниевую долину.

Одно из львовских трамвайных депо, которому исполнилось 100 лет, начали превращать в инновационное пространство - в старых ангарах строят it-центр, офисы и зал для публичных выступлений.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Власти города прогнозируют: через два-три года это место начнет приносить новые поступления в бюджет и способствовать развитию молодых специалистов.

Депо расположено в самом центре города, долгие годы оно не использовалось. Сейчас в стенах здания зияют дыры, покрытие разрушено. После реконструкции намерены максимально сохранить исторический облик здания: оставят даже трамвайные пути.

"Они сейчас закрыты плитой, мы планируем их восстановить, рядом с колеей будет брусчатка", - рассказывает Михаил Лемак, руководитель инновационного пространства LEM Station.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что партнерами проекта стали львовские предприниматели.

"Свои личные средства вкладывают в такую классную вещь, чтобы дать для молодых людей продвижение, я думаю это заслуживает большого уважения", - говорит он.

Поскольку рядом с депо уже расположено несколько it-центров, то открытие нового пространства превратит этот район в мини Кремниевую долину, говорят в мэрии.

"Это будет образовывать экосистему, которую мы называем инновационной долиной, где в пределах 5-10 минут пешком друг от друга будет находиться 5 ключевых. До 50 тысяч человек будет мигрировать вокруг этого ареала", — говорит Андрей Москаленко, заместитель городского главы Львова.

Инновационный проект обойдется в минимум $5 миллионов. Работы уже начали и ожидают что креативное пространство начнет работать уже через два-три года.

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Автор: УНИАН