Штандартенфюрер Лифшиц

Игорь Левенштейн

В канун Дня Победы, когда главной темой многочисленных телевизионных ток-шоу были события войны, сразу два популярных телеперсонажа озвучили с экранов чудовищный тезис о евреях, воевавших в немецкой армии.

Сначала Вадим Карасев в эфире телеканала NewsOne сказал о том, что «были еврейские дивизии СС». А потом Андрей Пальчевский в эфире того же телеканала заявил: «В немецкой армии было 180 тысяч евреев. Я не говорился – 180 тысяч. Вы можете себе представить? Но еврейский народ как-то с этим живет».

И здесь неважен контекст дискуссий. Этот тезис великолепен сам по себе. Особенно в свете общеизвестного отношения к евреям в третьем рейхе, Нюрнбергских законов 1935 года и Холокоста.

Ноги у него растут из истории 2002 года, когда американский историк Брайан Ригг выпустил книгу «Еврейские солдаты Гитлера

Ноги у него растут из истории 2002 года, когда американский историк Брайан Ригг выпустил книгу «Еврейские солдаты Гитлера». Там он утверждал, что в немецкой армии служили 60 тысяч полуевреев и 90 тысяч евреев по дедушке или бабушке. Откуда он взял эти цифры – непонятно, но их стали широко использовать в антисемитском дискурсе.

В частности, в 2004 году профессор из МАУП Василий Яременко написал в газете «Сільські вісті» про «400-тысячную орду евреев-эсэсовцев, которые пришли вместе с фашистами на Украину», после чего у газеты были большие неприятности.

Но Брайан Ригг не был полоумным фантазером. Он опирался на тот факт, в Германии начала 1930-х годов, где жили 500 тысяч евреев, было великое множество смешанных браков. После принятия Нюрнбергских расовых законов потомков таких браков стали называть «мишлинге». Они тоже подвергались дискриминации, но в армии служили – поскольку не позиционировались как иудеи, были крещеными и полностью ассимилированными.

Среди широко известных фактов история фельдмаршала авиации Эриха Мильха, сына еврея, о котором его фронтовой товарищ по Первой мировой войне Геринг заявил: «У себя в штабе я сам решаю, кто еврей».

Когда речь идет о сотнях тысяч людей всегда найдутся различные казусы. Известны даже случаи о чистокровных евреях, которые с поддельными документами служили в вермахте. В эпоху мировых катаклизмов чего только не бывает.

Когда речь идет о сотнях тысяч людей всегда найдутся различные казусы

Но мы говорим о правиле, а не исключениях из него. А правило было простым: евреям жить в рейхе не полагалось. В смысле – существовать. От слова вообще. И до шести миллионов евреев руки у нацистов и их пособников таки дотянулись.

Кощунственным парадоксом звучат слова лидеров общественного мнения о «еврейских дивизиях немецкой армии». Как это должно выглядеть – штандартенфюрер Лифшиц? полковой раввин Кацнельсон? партайгеноссе Коган?

Остается только заявить, что евреи сами себе устроили Холокост. И осуществили его руками 180 тысяч солдат из еврейских дивизий СС.

А ведь этих спикеров слушают миллионы наших людей. И большинство принимают их слова за чистую монету. Грустно и мерзко.

Примечательно, что основателем канала NewsOne был Вадим Рабинович, ныне – частый гость его эфиров. Интересно – ему ничего не жмет?

Игорь Левенштейн

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