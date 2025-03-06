Игорь Кривецкий: Военные и бизнес должны стать локомотивом объединения украинского общества

Главным условием сохранения государственности и субъектности на мировой арене является единство украинского общества. Украина сильна только тогда, когда объединена. Об этом в интервью проекту ProUA заявил предприниматель, политик, меценат Игорь Кривецкий.

"Первый вызов, и он всегда перед нами стоял, - разъединение украинской нации. Нам нужно объединиться ради общей цели - построения государства, о котором мы мечтаем. Способного сохранить государственность, свои границы, стать лидером на мировой арене. Субъектность Украины сегодня сверхважна", - сказал Игорь Кривецкий.

По его мнению, локомотивом объединения общества должны стать военные и бизнес. От первых напрямую зависит безопасность, от вторых - экономические возможности государства. Военные и бизнесмены уже начали этот процесс: Конгресс ветеранских и бизнес-сообществ инициировал Манифест единства и созыв Национальной Ассамблеи Единства для согласования совместных действий ради победы в войне и модернизации государства.

Видео дня

Авторы Манифеста призывают украинцев всего мира объединяться вокруг поддержки ВСУ, прекратить внутренние распри, разработать видение Украины и план ее модернизации, стать ответственными за свое будущее, отвергнув навязываемые нам чужие сценарии, ведь только Украина и ее граждане должны решать собственную судьбу.

"Мы, народ Украины, требуем от политических и общественных лидеров - совместно определить красные линии украинской дипломатии, сформировать четкую стратегию победы и обеспечить взаимодействие. Мы больше не простим предательства. От самих себя - единства, ответственности и бескомпромиссной борьбы за будущее", - говорится в Манифесте.

"Когда мы объединены, нас невозможно остановить, невозможно никаким образом сломать. Мы увидели это в первые недели полномасштабной войны. Мы творческая, сильная нация с высоким потенциалом. Я верю, что именно сейчас, во время угрозы, мы сможем трансформировать свое мышление и духовность, стать единым организмом, чтобы выжить и развиваться", - считает Игорь Кривецкий.

Приобщиться к Манифесту могут все граждане Украины, бизнес, военные, ветераны, общественные объединения, разделяющие его ценности.