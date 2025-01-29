Оказалось, что для обжалования документа достаточно одной причины.

Договор пожизненного содержания должны составлять две стороны - приобретатель и отчуждатель, благодаря такому гражданскому документу одно физическое лицо может передать в фактическую собственность свое имущество другому физическому лицу. Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Краснов Иван рассказал в комментарии УНИАН, как и при каких обстоятельствах можно обжаловать или расторгнуть договор пожизненного содержания.

Можно ли оспорить договор пожизненного содержания

Договор пожизненного содержания можно оспаривать. В договоре указано, какие именно обязательства по уходу должен выполнить приобретатель. В частности, речь может идти о медицинском уходе, праве проживания лица в отчуждаемой недвижимости, о денежном обеспечении отчуждателя:

Приобретатель должен выполнять обязательства, которые указаны в документе, и если он этого не делает, договор пожизненного содержания можно оспаривать.

Краснов указывает на интересный нюанс - обязательства по погребению отчуждателя возлагаются на приобретателя, независимо от того, указано это в договоре или нет.

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Также он отмечает, что есть еще ряд оснований для расторжения договора пожизненного содержания:

Документ подписан под влиянием тяжелого обстоятельства и в крайне невыгодных условиях.

Отчуждатель подписал документ в определенном психологическом состоянии, в котором не осознавал значения своих действий.

Договор подписан под влиянием ошибки.

Адвокат объясняет, что под ошибкой понимают неправильное представление лица, в частности, о природе совершенной им сделки.

Кто может оспорить договор пожизненного содержания

Адвокат считает, что договор пожизненного содержания может обжаловать приобретатель, отчуждатель, а также третьи заинтересованные лица, обычно это родственники отчуждателя. Кроме того, если отчуждатель был одиноким, обжаловать договор пожизненного содержания могут и органы местного самоуправления.

Судебная практика свидетельствует о том, что чаще всего договор пожизненного содержания оспаривается еще при жизни отчуждателя на основании того, что приобретатель якобы ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по уходу или содержанию. Например, приобретатель может не обеспечивать отчуждателя лекарствами или обещанными средствами. Если приобретатель действительно не выполняет свои обязательства, указанные в договоре, то отчуждатель может обратиться в суд и расторгнуть заключенный документ.

Также распространенная ситуация - когда в суд после смерти отчуждателя обращаются его родственники. Если суд признает, что за отчуждателем действительно неподобающе ухаживал приобретатель, то в таком случае переданное приобретателю имущество смогут унаследовать родственники отчуждателя - говорит эксперт.

Кроме того, договор пожизненного содержания можно расторгнуть у нотариуса. По мнению юриста, так можно сделать, если стороны договорятся добровольно это сделать. В таком случае и отчуждатель, и приобретатель идут к нотариусу и заключают сделку о расторжении договора пожизненного содержания и оговаривают последствия таких действий, поскольку приобретатель совершил определенные расходы. Стороны могут договориться к примеру, что в качестве компенсаций расходов у приобретателя может остаться часть имущества отчуждателя.

Иногда договор пожизненного содержания просит расторгнуть сам приобретатель. Такая ситуация нередка. Например, приобретатель получил в собственность квартиру, а отчуждатель сильно заболел, и приобретателю стало невыгодно обеспечивать лицо всем необходимым для лечения, или у него просто нет возможности это сделать. В таком случае приобретатель тоже может сам инициировать расторжение договора пожизненного содержания. После этого имущество должны вернуть отчуждателю. Если же стороны не могут между собой договориться, тогда расторжение договора пожизненного содержания происходит через суд.

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