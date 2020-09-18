МЧС уже убирает в пункте пропуска теплые палатки, свой лагерь через пару часов планирует свернуть и Красный Крест.

Застрявшие на границе хасиды сегодня массово покидают пункт пропуска «Новая Гута», на границе осталось около 150 человек.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Гомельскую погрангрупу.

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Как отмечается, сегодня утром хасиды стали собираться обратно. Они возвращаются в Беларусь.

А уже через несколько часов начнется празднование иудейского нового года - Рош ха-Шана. Вечером пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться. Следовательно, если они не успеют уехать с пункта пропуска до вечера, то им придется оставаться там еще несколько дней. А погода еще вчера сильно испортилась: на Гомельщину пришел циклон, похолодало, начались дожди.

Кроме этого, как стало известно TUT.BY, с украинской стороны, из Умани, хасидам перестали поставлять кошерную еду.

Сегодня к хасидам приезжали дипломаты из Посольства Израиля в Беларуси. О чем посол Алон Шогам разговаривал с паломниками, неизвестно.

МЧС уже убирает в пункте пропуска теплые палатки, свой лагерь через пару часов планирует свернуть и Красный Крест.

Хасиды покидают границу на автобусах и такси - по словам очевидцев, у пункта пропуска сейчас образовалась пробка из машин.

Часть паломников планируют ехать в Гомель, часть - в Пинск. Некоторым удалось приобрести билеты на самолет, и они полетят домой.

Хасиды на границе: что было до этого

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.

В то же время президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун выражал надежду, что органы местной и центральной власти Украины, несмотря на карантинные ограничения, позволят хасидам совершить паломничество к священным для них местам в Умани.

27 августа Кабинет Министров установил запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.

По состоянию на 15 сентября в Украине из Беларуси пытались попасть 690 хасидов. Пограничники прогнозировали прибытие еще нескольких тысяч человек на различные участки госграницы.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Задействованы вертолет Ми-8, два вертолета H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для воздушного мониторинга границы.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - до святых мест в Украине.

16 сентября Украина закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью из-за хасидов.

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Автор: Леся Лещенко