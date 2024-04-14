Речь идет о границе с Венгрией.

Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли границу Украины, дело направлено в суд.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, лиц, которые незаконно попали в Украину, задержал наряд отделения инспекторов пограничной службы "Бодалово" Мукачевского отряда.

"Нарушителей, которые вне пунктов пропуска тремя квадроциклами и мотоциклом пересекли границу из Венгрии в Украину обнаружили с помощью биспектральной камеры. На их задержание немедленно выдвинулась группа реагирования", - рассказали в ГПСУ.

Мужчин задержали, ими оказались граждане Польши.

"Иностранцы объяснили, что являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле в Польше стартовала акция под названием "2222 км", смысл которой заключается в том, что добровольцы, которые принимают в ней участие, обязаны проехать по маршруту от Кракова до Стамбула, преодолевая ежесуточно около 300 км в основном по бездорожью.

"Из-за проблем со связью, иностранцы заблудились, потеряли ориентировку на местности и не заметили, как оказались на территории Украины", - пояснили пограничники.

Так, в отношении граждан Польши были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Дела были направлены в суд. Впоследствии, в порядке реадмиссии, иностранцев вернут в Венгрию.

Побег из Украины - последние новости

На Волыни судили мужчину, который, чтобы выехать за границу, купил поддельные документы, свидетельствующие об опекунстве над малолетним ребенком.

Когда он получил документы, то 8 июня 2023 года пытался пересечь границу через пункт пропуска "Ягодин". Впрочем, во время прохождения контроля пограничники обнаружили, что документы, которые предоставил Владислав Л., являются поддельными.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 136 тысяч гривен.

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