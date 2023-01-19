Священнослужителя подозревают в разжигании религиозной вражды из-за высказываний в адрес представителей ПЦУ.

Прокуратура открыла дело в отношении митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла. Священника подозревают в разжигании религиозной вражды.

"Хорошо известный в народе Паша Мерседес (Павел Лебедь) во время Рождественской речи позволил себе такие слова: "Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник - это Филарет, самосвят — Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого - сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета. Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали "гонения" на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви. Главное для них - не война. Главное - уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа". Мне показалось, что в этих словах Лебедь сеет раздор среди верующих", - написал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

При этом он отметил, что обратился в прокуратуру в связи с высказываниями митрополита Павла.

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"Следствие - открытое уголовное производство против Павла Лебедя (в документе Л.П.Д.)", - отметил политик.

Митрополит УПЦ МП Павел - что известно

Украинская православная церковь Московского патриархата в 2022 году потеряла контроль над храмами в Киево-Печерской Лавре из-за истечения договора аренды, который дальше решили не продлевать. Из-за потер доступа к храмам наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь ("Мерседес") обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот вмешался в сложившуюся ситуацию.

6 января текущего года в УПЦ МП пожаловались на противоправные действия из-за расторжения договора об аренде помещений на территории Киево-Печерской лавры. Кроме этого, УПЦ МП стала угрожать уголовной ответственностью в случае, если Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания допустят на территорию святыни.

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