Рассказываем, до скольки продают алкоголь на новогодние праздники и как будут работать магазины.

Новый год 2024 наступит уже совсем скоро, а это значит, что важно выяснить график работы ближайших магазинов и метро, а также понять, до скольки продают алкоголь в Украине в эти праздничные дни. УНИАН готов поделиться информацией.

График работы магазинов в Украине на Новый год

На Новый год будет продолжать работать магазин Сильпо - график работы слегка изменится, но полностью магазин закрываться не планирует. 31 декабря во всех областях Украины посетить Сильпо можно будет до 22:00, 1 января одни магазины Сильпо начнут функционировать с 9 утра, другие - с 10 утра в зависимости от региона.

Сокращать работу на 1-2 часа собирается и магазин АТБ - график работы может меняться по городам. То есть, если в вашем городе АТБ работает до 22:00, то 31 декабря придется поторопиться и посетить магазин до 21:00. То же самое будет и 1 января, но в обратную сторону - АТБ откроется на час позже. Более подробную информацию можно узнать в АТБ, который находится ближе всего к вашему дому - график работы АТБ, скорее всего, будет индивидуальным.

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Самый популярный магазин косметики Ева график работы на Новый год не афишировал, но на сайте указано, что торговые точки работают с 08:00 до 20:00 или с 08:00 до 21:00 в зависимости от города. На новогодние праздники график работы может измениться, поэтому если вам нужно купить подарок именно в "Еве", планируйте свой поход в магазин днем.

Магазин техники Розетка график работы обнародовал сразу и сообщил, что 31 декабря приобрести товары или забрать заказ в точках выдачи можно с 09:00 до 16:00, а 1 января посетить магазин не получится - у Розетки выходной день.

Как будет функционировать метро - график работы по городам

График работы метро 31 и 1 декабря будет таким же, как и в обычные дни - комендантский час городские власти отменять не планируют:

Киев - с 06:00 до 23:00

- с 06:00 до 23:00 Харьков - с 05:30 до 21:30

- с 05:30 до 21:30 Днепр - 5:35 до 23:00

Важно помнить, как работает метро 2023 в данный момент - график подземки зависит от продолжительности комендантского часа. В период его действия воспользоваться метро, как транспортом, не получится - спуститься удастся, только если вам необходимо укрытие.

До скольки продают алкоголь в Украине на Новый год

На данный момент известно, что в большинстве городов страны спиртные напитки запрещено продавать только во время комендантского часа.

Однако городские власти меняют правила в зависимости от города и сами решают, до скольки продают алкоголь - Киев в данном случае реализовывает спиртные напитки с 11:00 до 21:00, если вы хотите приобрести их в магазине. Рестораны и кафе работают с 05:00 до 22:00. Интересно, что показатель того, до скольки продают алкоголь в Киеве отличается от продолжительности реализации спиртного в области - если вы живете не в столице, а в ее окрестностях, то лучше запастись горячительными напитками на Новый год до 19:00.

Если вы живете на юге страны, то запомните, до скольки продают алкоголь в Одессе - с 09:00 до 22:00. В это же время рестораны и кафе могут принимать посетителей. Что касается того, до скольки продают алкоголь в АТБ и других магазинах страны, график следующий:

Запорожье, Полтава, Тернополь и Ивано-Франковск - с 10:00 до 21:00

Львов - с 12:00 до 21:00

Хмельницкий - с 09:00 до 23:00

Черкассы - с 09:00 до 21:00

Сумы - с 11:00 до 19:00

Чернигов - с 11:00 до 21:00

Днепр - с 07:00 до 22:00

Жителям Винницы, Житомира, Николаева, Ровно, Ужгорода и Черновцов удастся купить алкоголь для встречи Нового года в любое время до начала комендантского часа. Это же правило касается и того, до скольки продают алкоголь в Харькове. Примечательно, что два города становятся примерами двух крайностей - в Херсоне продажа алкоголя запрещена совсем, а в Ужгороде нет комендантского часа, поэтому для жителей этого города Западной Украины никаких ограничений нет.

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