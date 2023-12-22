Рассказываем, что нельзя делать в первые дни Нового года и в волшебную праздничную ночь.

Новый год 2024 пройдет под покровительством Деревянного Зеленого Дракона, а это значит, что важно соблюсти все правила и каноны, чтобы не разозлить символ года. Существуют приметы, которых нужно придерживаться - тогда удача и благополучие не покинут вас с 1 января по 31 декабря 2024 года. УНИАН выяснил, что делать на Новый год категорически нельзя.

Строгие запреты и приметы на Новый год 2024

Эзотерики перечисляют, что делать на Новый год 2024 нельзя категорически, чтобы не накликать беду в свой дом. Запишите себе и не вздумайте нарушить запреты. Согласно народным традициям, откажитесь от:

встречи Нового года в грязном доме;

ссор и конфликтов 31 декабря;

отсутствия праздничной елки;

рукоделия в канун Нового года;

готовки в плохом настроении.

Помните, что убирать, стирать и приводить одежду в порядок вечером 31 декабря нельзя - лучше сделать это заранее. Все блюда, которые вы планируете ставить на праздничный стол, должны быть сделаны в хорошем расположении духа, иначе символ года обидится на вас за негативную энергетику.

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Другие плохие приметы на Новый год

Кроме вышеперечисленных запретов существуют и остальные поверья - если их проигнорировать, то велики шансы, что следующие 366 дней вы проведете в апатии, тоске и одиночестве.

Позаботьтесь о том, чтобы не встретить Новый год 2024 в одиночестве - иначе это состояние останется с вами очень надолго. Единственное исключение - ваше личное желание провести праздник именно так. В таком случае лучше посмотреть фильм, почитать книгу или заняться каким-то хобби, но не листать ленту соцсетей.

Также не надевайте старую одежду и откажитесь от исключительно женской компании. Лучше надеть все новое и разбавить вечеринку хотя бы одним мужчиной. Такой ритуал поможет вам привлечь положительные изменения в будущее и наладить личную жизнь, ведь присутствие человека противоположного пола открывает чакру любви и вашей готовности общаться с мужчинами.

Финансовые приметы на Новый год 2024 гласят, что праздник нельзя отмечать с "пустыми карманами" - в противном случае обогащения не ждите. Также не стоит брать в долг деньги 31 декабря, 1 и 2 января, а также одалживать их кому-то - велика вероятность, что весь год будете в долгах и финансовых обязательствах.

Что касается того, можно ли плакать в новогоднюю ночь - да, но только от счастья!

Ранее мы говорили о том, когда наступит 2024 год - кого почитать, что надевать и как встречать.

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