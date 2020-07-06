Секретарь СНБО: в Украине должен быть только один государственный язык

Он подчеркнул, что украинцы должны учить английский, чтобы быть частью цивилизованного мира.

В Украине должен быть только один государственный украинский язык.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что русский не может быть вторым официальным языком.

Читайте такжеСекретарь СНБО: я непосредственно имел отношение к назначению Ляшко главным санврачом

«Вопрос языка – это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, российского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского садика», – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что украинцы должны учить английский, чтобы быть частью цивилизованного мира.

«Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», – сказал секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в конце мая спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» требует изменений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram