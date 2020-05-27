Проекты зарегистрированы: Разумков заявил о необходимости изменить "языковой" закон

По словам спикера, в парламент поданы соответствующие законопроекты.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» требует изменений.

Читайте такжеВ ВР пока не поступали предложения об изменениях в языковом законе - РазумковСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью изданию «Главком».

По его словам, в парламенте уже зарегистрированы законопроекты об изменениях.

«Думаю, да (закон о языке нужно менять). Там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать – объединит это украинское общество или нет», – сказал Разумков.

При этом он добавил, что на ближайшие пленарные недели зарегистрированные соответствующие проекты законов не включены в повестку дня.

Также спикер прокомментировал, есть ли у фракции «Слуга народа» обобщенная основная концепция по «языковому» закону: «От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же».

Ранее УНИАН писал, что президент Владимир Зеленский считает вопрос языка в Украине «искусственным».

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