Владимир Зеленский наградил артиста почетным званием.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины.

Отметим, что Monatik вышел на сцену в черном костюме с белой рубашкой. Он выбегал очень счастливый и довольный. Вероятно, это звание он ждал очень долго. И вот наконец это свершилось.

Чем известен Monatik

Monatik - не только артист и музыкант, но и наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" (2016, 2017) и "Голос страны" (2019, 2020). В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации "Певец года" по версии украинской музыкальной премии "M1 Music Awards". 9 мая 2017 года англоязычной версией песни "Кружит" открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни Евровидение, проходившего в Киеве.

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Автор: Диана Могилевич