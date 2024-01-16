Одно из стихотворений погибшего поэта заканчивалось словами о фиалках.

Селекционер из Днепра Евгений Рудницкий посвятил новый сорт фиалки погибшему поэту и военному Максиму Кривцову.

"Я посвящаю свой новый сорт фиалки RUD-Дали в память Максима Кривцова. Поэт, воин (позывной "Дали") – Кривцов Максим. Одно из его стихотворений заканчивалось словами: "А весной расцвету фиалками... Вечная память герою. Слава Украине!"- говорится в сообщении Рудницкого в соцсети.

По его словам, эта фиалка – отражение светлой и нежной души Максима Кравцова.

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"Нежные бело-сереневые колокольчики. Компактная розетка средне-зеленых листьев с желтой кроновой пестролистностью. Миниатюрный сорт", - рассказал селекционер Украинской правде.

Рудницкий коллекционирует и выводит новые сорта фиалок с 2017 года. Его коллекция сейчас насчитывает 500 сортов, около 50 из которых он вывел самостоятельно. Эти цветы необычные - листья имеют по два, а кое-где и по три цвета.

Кто такой Максим Кривцов

Кривцов - это украинский поэт и военнослужащий, который погиб 7 января 2024 года на фронте.

Он еще в 2014 году пошел добровольцем защищать Украину, после этого работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. Вернулся на фронт после полномасштабного вторжения Российской Федерации.

В 2023 году издательство "Наш формат" выпустило книгу Кривцова "Стихи из бойницы". Культурная и правозащитная общественная организация украинский ПЕН признала ее одной из лучших украинских книг 2023 года в категории "Поэзия".

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