На войне в Украине погиб украинский поэт Максим Кривцов. Об этом сообщил писатель Любко Дереш на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что мужчина еще в 2014 году пошел добровольцем защищать Украину, после этого он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. Он вернулся на фронт после полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Дереш называет Кривцова остроумным и чрезвычайно талантливым человеком. Он опубликовал небольшой фрагмент из синопсиса его незаконченного романа:

"Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу "Забуття". Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі "Ток-шоу Війна".