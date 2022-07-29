Глеб Бабич возглавлял ОО "Республика. Братья по оружию".

На войне с российскими оккупантами погиб ветеран, музыкант, поэт и руководитель волонтерской инициативы "Res_Publica. Братья по оружию" Глеб Бабич.

Об этом сообщил политолог Андрей Смолий в Facebook.

"Многие из вас знали Глеба, видели в эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично. Откровенно, одно из самых печальных известий. Будьте прокляты оккупанты и террористы", - написал он.

Также информацию о гибели Бабича подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"В бою погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер. Будьте прокляты оккупанты. Вечная слава!" - написал спикер.

Глеб Бабич: что о нем известно

Глеб Бабич родился 2 марта 1969 года в Николаеве, поэт, песенник, музыкант, бард. Участник АТО / ООС. До 2019 года – прапорщик, командир взвода в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. После увольнения из войска стал соучредителем ОО "Братья по оружию". После полномасштабного вторжения РФ вновь вернулся на фронт.

Глеб Бабич – автор многих известных песен, в частности "Подай оружие" (гимн 10-й бригады "эдельвейсов"), которую исполняет группа Kozak System, "Крест дебальцевский".

Как сообщал УНИАН, во время выполнения боевой задачи погиб 28-летний военный пилот, Герой Украины Александр Кукурба.