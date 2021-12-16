В канун Дня Святого Николая гематологическое отделение детской больницы, в котором проходят лечение пациенты с онкологией, изменило свой облик. Хвостатые дебоширы из книги Галины Вдовиченко "36 и 6 котов", а именно из иллюстраций Наталки Гайды, поселились на стенах отделения.

Об этом сообщает Обозреватель.

Они едят, танцуют, играют и шалят – 15 четырехлапых героев детской книги теперь будут ежедневно поднимать настроение пациентам. ОО "Фундация Течия", часть холдинга TECHIIA, которая почти 4 года помогает обновлять оборудование в КНП "Областная клиническая детская больница" в Кропивницком, сделала для детей приятный подарок.

Вместе с "Видавництвом Старого Лева", издающим серию книг "36 и 6 котов", написанных Галиной Вдовиченко и проиллюстрированных Наталкой Гайдой, Фундация перенесла героев книги в интерьер отделения. В больнице уверяют, что новый дизайн сразу пришелся детям по душе.

"У работников больницы создается впечатление, будто эти кошки были с нами всегда, – шутит главный врач Василий Хорощак. – Но главное – это реакция детей. У них новый интерьер вызывает улыбки и хорошее настроение, что очень важно для выздоровления".

"Герои коты, созданные Галиной Вдовиченко и Наталкой Гайдой, уже давно в детских сердцах, – рассказывают в издательстве "Видавництво Старого Лева". – И мы невероятно счастливы, что 36 и 6 котов выходят за пределы страниц и заряжают своей энергией всех вокруг. Мы понимаем, насколько среда, в которой находятся пациенты, влияет на их эмоциональное состояние, а значит и на выздоровление в целом. И рады вместе с автором и иллюстратором приобщиться к этому хорошему делу – креативному обновлению детского отделения".

"Фундация Течия" сконцентрировала немало ресурсов и усилий, чтобы помочь больнице получить самое современное оборудование. Но ведь скорость выздоровления также зависит и от среды, в которой находятся дети. Теперь у них все есть: профессиональные врачи, качественное оборудование и положительный интерьер. Поэтому всем холдингом желаем детям быстрого выздоровления и веселых праздников в теплой домашней атмосфере", – говорит Владимир Дедишин, руководитель отдела коммуникации холдинга TECHIIA.

Напомним, с 2018 года учредители "Фундации Течия" Олег Крот и Юра Лазебников передали для хирургического и гематологического отделений детской больницы в Кропивницком оборудование и медсредства общей стоимостью около 9 млн грн.

Автор: Григорий Бондарь