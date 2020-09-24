Павел Фукс обнародовал медицинское заключение из клиники, в которой лечится Кернес.

Бизнесмен Павел Фукс опроверг слухи о нестабильном состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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В подтверждение своих слов Фукс опубликовал в своем Telegram-канале медицинское заключение из клиники "Шарите", в которой проходит лечение Кернес.

"Чтобы прекратить слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Геннадия Кернеса, публикую медицинское заключение профессора клиники "Шарите".

"Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление", - привел перевод документа Фукс.

Напомним, ранее в одном из Телеграм-каналов появилась информация о "нестабильном" состоянии Кернеса.

Болезнь Кернеса: что известно

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.

14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Впоследствии в горсовете опровергли эту информацию.

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».

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Автор: Екатерина Лиманская