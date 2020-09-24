Бизнесмен Павел Фукс опроверг слухи о нестабильном состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Читайте такжеБольного коронавирусом Кернеса выдвинули кандидатом в мэры Харькова
В подтверждение своих слов Фукс опубликовал в своем Telegram-канале медицинское заключение из клиники "Шарите", в которой проходит лечение Кернес.
"Чтобы прекратить слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Геннадия Кернеса, публикую медицинское заключение профессора клиники "Шарите".
"Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление", - привел перевод документа Фукс.
Напомним, ранее в одном из Телеграм-каналов появилась информация о "нестабильном" состоянии Кернеса.
Болезнь Кернеса: что известно
- У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.
- 14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Впоследствии в горсовете опровергли эту информацию.
- Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram