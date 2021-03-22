Концерт устроили по случаю открытия моста через Керченский пролив.

По факту выступления 23 российских артистов на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму открыли уголовное производство.

Об этом сообщает прокуратура АР Крыма и Севастополя в Telegram.

Читайте такжеВ G7 осудили оккупацию Крыма и поддержали "Крымскую платформу"Отмечается, что производство начали по обращению председателя ОО «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка.

«Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым», – говорится в сообщении.

Полный список артистов

На днях Сергей Мокренюк публиковал соответствующий полный список артистов на своей странице в Facebook:

Среди наиболее известных - Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Олег Газманов, Григорий Лепс, Жасмин, Александр Буйнов и Стас Пьеха.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц