Анну Герман в студии телеканала поддержала экс-нардеп Надежда Савченко.

Бывшая соратница экс-президента Виктора Януковича Анна Герман и экс-нардеп Надежда Савченко своими высказываниями в прямом эфире телеканала ZIK спровоцировали скандал в сети.

Читайте также"Я прошу вашей защиты": оскандалившаяся любовью к РФ блогер di rubens обратилась к Авакову (видео)В частности, Герман призвала почтить память всех тех, кто погиб на Донбассе, «и с одной, и с другой стороны»:

«Прежде всего, позвольте мне просить вас всех встать и почтить минутой молчания людей, погибших сегодня в Харькове и всех погибших на Майдане. И тех, кто протестовал, и тех 19 правоохранителей, которые были убиты на Майдане. И тех людей, которые погибли на Донбассе с одной и с другой стороны. Все они – наши люди».

Один из зрителей отреагировал на ее слова замечанием, что россиян не нужно поминать. Но тут Надежда Савченко возразила: «даже россиян нужно помянуть».

Тем временем Герман продолжила и назвала участников Революции Достоинства «участниками государственного переворота»:

«Мы сегодня, почтив молчанием память всех людей, всех наших сограждан, должны думать о будущем. О том, как объединиться против тех внутренних «террористов», которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие там, сделали государственный переворот, пытались и пытаются дальше уничтожить Украину».

Скандальное заявление Герман: реакция сети

Пользователи соцсетей резко раскритиковали высказывания Герман и реакцию студии:

«КГБешная ку**а Анька Герман подняла и заставила студию почтить память погибших оккупантов боевиков, которые убивают украинцев. Это произошло на телевидении, газпромовского ТВ ZIK, который работает в Украине!»;

«Эта «Тереза» однозначно враг. Но почему то стадо, которое присутствовало в студии, повелось на ее призыв? Почему они дали себя так унизить?»;

«А что там, в студии, не было никого адекватного, чтобы поставить ее на место?»;

«Бог забрал у нее сыновей, но до нее не дошло»;

«Именно так это и действует, если ты не уничтожишь врага, враг уничтожит тебя. На то и рассчитано, на наши толерантность и демократию, которыми эти подонки очень удачно пользуются».

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Автор: УНИАН