Убийство Гандзюк: прокуратура завершила расследование по делу Мангера и Левина

Заседание о продлении срока содержания под стражей Алексею Левину отложили из-за отсутствия адвокатов.

Офис генпрокурора завершил досудебное следствие по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину, которое возобновили из-за возможного давления Мангера на двух свидетелей.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк.

Собраны дополнительные материалы вскоре откроют стороне защиты. После этого последует обращение в суд с обвинительным актом.

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«Выполнены все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно — обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства», – сказал он.

Заседание о продлении срока содержания под стражей Алексею Левину отложили из-за отсутствия адвокатов.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора. 14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что Мангер в больнице. Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный.

16 июня утром во исполнение постановления следственного судьи сотрудники СБУ задержали Мангера и доставили его в суд для избрания меры пресечения. Приступить к рассмотрению ходатайства суд смог лишь 18 июня после обеда, когда подозреваемому во второй раз отказали в отводе судьи. Прокуратура недовольна, что сторона защиты намеренно затягивает дело, чтобы в 7 утра 19 июня истек срок задержания Мангера. В ночь на 19 июня суд арестовал Мангера без альтернативы внесения залога.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу. Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде. Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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