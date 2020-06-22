Российская ФСБ похвалила СБУ: украинцы завербовали чиновника курской полиции

По подозрению в госизмене задержан подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения.

Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в госизмене главу райотдела курской полиции.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

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По подозрению в шпионаже в пользу Киева задержан начальник районного отдела МВД по Курской области, подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р, заявили в ЦОС.

Задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("государственная измена").

По данным контрразведки, Борзенков якобы "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

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