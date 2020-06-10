ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму

Его обвиняют в разжигании ненависти или вражды.

Во временно оккупированном Севастополе сотрудники ФСБ задержали украинца Андрея Кулієвича. Предварительно известно, что его обвиняют в разжигании ненависти или вражды.

Читайте такжеЗадержанные россиянами в Азовском море украинские рыбаки возвратились в Украину (фото, видео)Об этом сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

Сообщается, что задержанному 20 лет. Его обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса РФ.

По информации, дома в Кулієвича провели обыск, забрали телефон и электронные носители. После этого его доставили в управление ФСБ в Симферополе.

Ранее УНИАН писал, как в апреле ФСБ заявила о задержании украинцев в Крыму.

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