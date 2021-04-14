Украина вошла в рейтинг частично свободных стран мира в 2021 году.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования "Состояние свободы в мире", проведенного Freedom House.
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По шкале демократической свободы Украина набрала 60 из 100 возможных балов, в частности 26 из 40 в сфере политических прав и 34 из 60 в разрезе гражданских свобод.
В прошлом году Украина набрала 62 балла и так же находилась на уровне частично свободных стран.
Состояние свободы в мире - это ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии политических и гражданских свобод в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией Freedom House.
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