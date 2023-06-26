Одна из крупнейших криптовалютных бирж Европы WhiteBIT в коллаборации с криптообразовательной компанией Cryptology открыли первый в Украине криптоковоркинг "Digital Traders Hub". Как рассказал основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов, коворкинг станет платформой для офлайн-обучения по трейдингу, где профессионалы и эксперты по криптовалютному рынку будут делиться своими знаниями и стратегиями друг с другом. Уникальной функцией "Digital Traders Hub" будет введение на базе коворкинга обучения по трейдингу для подростков и детей.

"Важно не просто создать условия для роста молодых талантливых украинцев, но и дать им доступ к знаниям о новейших технологиях, научить финансовой грамотности, чтобы они были конкурентоспособны на мировом уровне. И мы создаем такие условия. Возможно, именно в нашем комьюнити будет обучаться будущий "Уоррен Баффет" криптообразования. Важно, что обучение в "Digital Traders Hub" будет офлайн. Это сейчас редкость для получения подобного рода знаний, но я уверен, что этот формат даст более эффективные результаты в обучении", — отметил основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT.

Сегодня WhiteBIT и Cryptology поддерживают образование в сфере блокчейна и помогают развивать финансовую грамотность среди населения, запуская бесплатные образовательные онлайн-курсы. А благодаря открытию коворкинга будет возможность и офлайн-участия, что открывает совершенно новый уровень нетворкинга с единомышленниками.

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Коворкинг расположен в центре Киева. Пространство рассчитано на 25 человек. Здесь есть все необходимое для комфортной работы и полной концентрации на текущих задачах: современные рабочие места, компьютеры в свободном доступе, скоростной интернет, генераторы для случаев отключения электроэнергии и безопасное укрытие. Также есть возможность подкрепиться бесплатными снеками или приобрести еду в вендинговых аппаратах, установленных на территории коворкинга.

"Digital Traders Hub" работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:30. Сейчас есть три пакета использования коворкинга, каждый из которых предоставляет различные уровни доступа к услугам и скидки на билеты на ивенты сообщества.

WhiteBIT - это одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана еще в 2018 году. В настоящее время биржа насчитывает 1000 специалистов. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером футбольного клуба "Барселона" и сборной Украины по футболу.