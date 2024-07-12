Фонд Рината Ахметова передал больнице 'Охматдет' современные реанимобили

После страшного ракетного удара российских захватчиков 8 июля 2024 года Национальная детская специализированная больница "Охматдет" остро нуждается в поддержке. Фонд Рината Ахметова оперативно откликнулся на призыв о помощи. Уже сегодня, 12 июля, только через три дня после трагедии, Фонд передал "Охматдету" два современных реанимобиля - полностью оборудованные автомобили скорой помощи.

"Поддержка "Охматдета" является сверхважной для нас, ведь это помощь украинским медикам, которые спасают детей, несмотря на риски и вызовы войны. Реанимобили, которые Фонд Рината Ахметова передал больнице, современно оборудованные машины, которые уже готовы помогать медицинским работникам выполнять их непростую и очень ценную работу по сохранению здоровья и жизни наших детей - самого дорогого сокровища и будущего Украины", - отметила Ирина Блажан, программный директор Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо за помощь. Вы всегда нас поддерживали, но после такой атаки это крайне важно. Это работа на будущее - для того, чтобы Украина могла сохранить жизнь каждого гражданина. Мы все работаем на будущее, на здоровье и жизнь детей, чтобы Украина была сильной, независимой, способной страной, которой каждый из нас будет гордиться", - говорит генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир.

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Также Фонд ответил на запрос больницы "Охматдет" и готов обеспечить его пациентов аппаратами для гемодиализа (процедуры замещения функции почек). Эти аппараты помогут сохранить здоровье и жизнь маленьких пациентов, которые лечились в ныне разрушенном здании и продолжают борьбу за свою жизнь в других больницах страны.

Фонд не впервые помогает медицинским учреждениям Украины автомобилями "скорой". В частности, в 2019 году по личному решению Рината Ахметова был реализован проект "200 скорых для Украины". Он позволил повысить уровень экстренной помощи в стране. За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье, в том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких.

"200 скорых для Украины" - крупнейший частный благотворительный проект в сфере неотложной медицины за время Независимости.

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Бизнес Рината Ахметова присоединился к помощи больнице "Охматдет".

Так, банк ПУМБ перечислил 3 млн грн в сбор на преодоление последствий удара по больнице благотворительному фонду "Таблеточки". По 1 млн грн предоставили ЦУМ и компания "Лемтранс".

Энергетики ДТЭК уже работают над установкой временных трансформаторных подстанций на территории больницы, которые были разрушены российской ракетой. Это позволит обеспечить врачей и детей постоянным источником энергии.

ФК "Шахтер" окажет материальную и другую необходимую помощь семьям с детьми, которые пострадали от ракетного удара по больнице.