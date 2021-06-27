День молодежи 2021 - отличный повод вспомнить, что в душе нам всегда 18 и встретить праздник юности и лета.

Уже послезавтра, 27 июня, вся страна будет отмечать один из самых ярких летних праздников. История праздника берет свое начало ещё с времен Советского Союза. В 1958 году учредили День советской молодежи и определили дату - последнее воскресенье июня. Традицию сохранили, и в 1994 году Леонид Кравчук адаптировал название праздника под новое государство. Слово “советской” исчезло, а суть не изменилась. И мы до сих пор отмечаем эту дату в последний воскресный день первого месяца лета.

День молодежи 2021: куда сходить?

Speed dating

Формат быстрых свиданий - это интересное приключение для тех, у кого еще нет второй половинки. У вас будет 7 минут на то, чтобы пообщаться с собеседником и понять, нравится он вам или нет. За вечер есть возможность познакомиться с 10-15 парнями или девушками.

Уникальный шанс найти свою любовь или просто приобрести новые знакомства.

Адрес: ул. Софиевская, 14 (ресторан Carpaccio).

Время: 12.30.

Цена: от 498 грн.

Олег Кензов

Читайте такжеКогда День конституции 2021: дата праздника и дополнительные выходныеОбстановка по кайфу для тех, кто любит творчество этого харизматичного парня. Как отметить День молодежи насыщеннее, чем, подпевая любимому исполнителю? Хиты Олега заставляют двигаться даже самых стеснительных ребят. Остаться равнодушным невозможно!

Адрес: Венецианский остров, 1 (Bakkara River Party).

Время: 20.00.

Цена: 400-1600 грн.

Stand-up b Barbeer music pub

День молодежи в Киеве - это не только танцы, песни и молодость, но и качественный юмор! Все поклонники стендапа обязаны посетить это шоу. Шутить для вас будут: Иван Жорноклей, Денис Короблев, Андрей Бережко, Ирина Гиль и Максим Давиденко.

Концерт пройдет на двух языках - русском и украинском.

Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4.

Время: 19.00 (продолжительность — 90 минут)

Цена: 180-250 грн.

Instagram trip from Insta Cafe

Те, кто жить не может без селфи и следит за количеством лайков, точно по достоинству оценят такой ивент. Прогулка по городу вместе с профессиональным фотографом, который сделает множество крутых снимков для вашего профиля. Все фотокарточки отдадут вам, а 9 из них даже обработают!

Посетить мероприятие можно самостоятельно, с любимым человеком или друзьями.

Адрес: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал).

Время: 11.00.

Цена: 799 грн.

Экскурсия в Межигорье

Всем тем, кто ночами не спал, думая о золотом батоне. Предлагаем на День молодежи забронировать места на теплоходе и отправиться в незабываемый круиз. Увлекательная прогулка по Днепру, прохождение шлюза и шикарное Киевское водохранилище. Конечная станция - парк Межигорье, где у вас будет целых 3 часа, чтобы насладиться местными пейзажами.

Адрес: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал, четвертый причал).

Время: 11.00 (продолжительность семь часов).

Цена: 500-550 грн.

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Автор: Кристина Кащавцева