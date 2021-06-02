Посвященные молодым людям празднования приходятся на летнее время года.

День молодежи – праздник заряженных, активных и позитивных людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Каждый год он отмечается в летнее время.

Когда День молодежи 2021

В Украине традиционно День молодежи празднуют в последнее воскресенье июня. Праздник основан в 1994 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. В 2021 году это будет 27 июня.

Кроме того, существует еще и Международный день молодежи, учрежденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Празднуется он 12 августа начиная с 1999 года по инициативе участников Всемирной конференции министров по делам молодежи.

Кто считается молодежью

Общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Однако со статистической целью ООН определяет "молодежь" как лиц в возрасте от 15 до 24 лет.

В Украине понятие "молодежь" имеет более широкие возрастные рамки. Согласно действующему законодательству – это люди от 14 до 35 лет.

День молодежи: цель и значение

Читайте такжеВознесение 2021: дата, приметы и обычаи, что нельзя делать в этот праздникДень молодежи – это праздник творчества, вдохновения, энергии, познания и самоутверждения. Однако этот день еще и время задуматься над тем, как лучше всего реализовать свой потенциал для собственного благосостояния, а также своей семьи и общества в целом.

Праздник в общем призван напомнить о роли молодых людей в развитии мира и решении повседневных проблем, стоящих на их пути.

Международный день молодежи, в частности, каждый год имеет определенную тему, которая привлекает внимание общества к актуальным проблемам молодых людей: состояние здоровья, безработица, взаимодействие с другими поколениями, бедность, изменение климата и тому подобное.

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Автор: Алина Вишневская