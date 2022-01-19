Суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет судится с Государственной службой этнополитики и свободы совести из-за регистрации постановления, которое отменяет прекращения действия Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда города Киева.

"Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата, как такового, что отменяет прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата". Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - предстоятель Церкви, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет", - говорится в заметке.

Кроме этого, в исковых требованиях указано: признать противоправным бездействие ответчика - Госслужбы по этнополитике и свободе совести - по регистрации в госреестре соответствующего Постановления.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Читайте такжеПатриарх Филарет заявил, что после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ разделена между Константинополем и МосквойКак сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

24 июня 2019 года синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.

Вместе с тем Филарет заявил о намерении сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Министерство культуры в январе 2019 года отменило регистрацию УПЦ КП, однако Патриархия оспаривала это решение.

5 декабря 2019 года синод ПЦУ создал для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии и предоставил ему пожизненное право на проживание в здании церкви и совершения богослужений во Владимирском соборе.

5 февраля 2020 года Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, и исключила из состава Священного синода.

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