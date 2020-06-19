ГБР открыло дело против Порошенко "о томосе" по заявлению Филарета – СМИ

В то же время реакцию Порошенко в ГБР назвали «пиарходом».

Дело в отношении пятого президента Петра Порошенко о предоставлении украинской церкви томоса открыли еще в 2019 году по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированный источник в ГБР.

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«Дело открыто в ноябре 2019 года СБУ по заявлению Филарета. Его мотив – это претензии к руководству государства, в первую очередь за то, что деньги, которые получала УПЦ КП, в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь», – рассказал собеседник.

В то же время реакцию Порошенко в ГБР назвали «пиарходом». В бюро отметили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.

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