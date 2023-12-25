Под конец года в украинском обществе происходят огромные выбросы эмоций. Но накопившееся напряжение высвобождается агрессивным образом. И это - ошибка.

Одна из ярких ситуаций - ожесточенная "борьба" одного народного депутата с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Трудно сказать, давал ли кто-то Марьяне Безуглой поручения или какие-то советы по этой "борьбе", но те, кто знаком с Безуглой, рассказывают, как она периодически приезжала на фронт и поучала генералов, как им воевать. А за границей могла позволить себе загнать министра обороны соседней страны в тупик - в прямом смысле этого слова - и ставить ему какие-то конкретные требования. Такой у нее стиль общения. По всей вероятности, она могла почувствовать критические настроения – определенное раздражение, недовольство, которые существуют в отношении Залужного, и проявить инициативу: показать, какая она боевая. Настолько, что может, ради президента, "сбросить" Залужного.

Однако, в результате, из-за своей агрессивности она создала лишь проблемы. Безуглая возмутила общественное мнение, дала поводы для разговоров о "расколах" во власти, даже западные СМИ эту ситуацию обсуждают уже несколько недель.

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Но, несмотря на то, что в офисе президента не могли обрадоваться негативной реакции общества на выпады против Залужного, Безуглой за эту травлю ничего не будет. Главным образом, потому, что она своя, а преданных людей ценят (и неважно где – у Порошенко, у Зеленского, или у "ОПЗЖ"). Депутату могут дать сигнал, чтобы немного успокоилась и не так активно выступала с критикой, но наказывать не будут. Это понятно, ведь, если наказать человека, преданно бросившегося "на баррикады" - пусть и переборщившего – это будет плохим сигналом для других преданных, которые, в случае необходимости, не будут рисковать.

В общем, нужна более гибкая система, ведь ситуация, когда все пытается решать офис президента, периодически дает сбои и приводит к негативным последствиям. И в офисе это должны понять: определенный отрыв власти от гражданского общества создает излишнее напряжение.

Сейчас всем надо успокоиться. Обострение военной ситуации, риски очередного российского наступления, необходимость концентрации ресурсов, в частности, и вследствие бюджетных ограничений, которые у нас обязательно возникнут, возможно, подтолкнет нас к пониманию, что сейчас - не время для внутренних конфликтов. Ведь имеем сложный этап войны, и нам (и на этом этапе, и в войне) надо выстоять. Конечно, угрозы не такие, как в феврале-марте 2022 года – враг не под Киевом, но риски большие, и нам надо прекратить внутренние распри и работать всем вместе.

Однозначного, простого рецепта единства, конечно, не существует. С одной стороны, выглядит так, что должна быть политическая ответственность, в том числе со стороны оппозиции. Но также, учитывая войну, должны быть и определенные неформальные договоренности между политическими силами. Но в целом нужна большая открытость власти, более активное сотрудничество власти с оппозицией и с представителями гражданского общества.

Однако, к сожалению, есть риски, что противостояние, о котором идет речь, продолжится и в следующем, 2024 году. Сейчас эта ситуация стала следствием эмоционального кризиса в обществе из-за сложной социальной, военной, политической составляющей. Все это спровоцировали "выбросы" как со стороны оппозиции, так со стороны властной команды.

Но хорошо, что эти вызовы все-таки понимают во власти. И было сделано несколько шагов, которые стали своеобразной демонстрацией - мы вместе, мы не собираемся конфликтовать…

В любом случае, впереди всех нас ждет непростой год. И противостояния во власти, в обществе не будут способствовать тому, чтобы пройти его успешно. Именно поэтому эмоции и амбиции должны быть отложены в сторону.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"