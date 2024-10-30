В 2023 году государство потеряло примерно 600 миллионов гривень на закупке дронов Autel EVO MAX в рамках проекта "Армия дронов".

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что не мониторил закупки БпЛА с начала основания проекта "Армия дронов", то есть около полутора лет.

Однако, в 2023 году государство потеряло примерно 600 миллионов гривень на закупке дронов Autel EVO MAX в рамках совместного с Министерством цифровой трансформации проекта "Армия дронов". Об этом говорится в расследовании Hromadske.

Федоров рассказал, что сам узнал о завышенных ценах в сентябре 2023-го, затем Минцифры начало мониторинг, и именно по его итогам было обращение в НАБУ.

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"Мы стали получать сигналы от других компаний еще в сентябре, возможно, в августе, о том, что можем закупать по другой цене. Затем в конце сентября я получил с фронта первые накладные по такой завышенной цене. Мы запросили эти контракты, ввели мониторинг цен на рынке. В ноябре я написал письмо в НАБУ о том, что с Autel были определенные проблемы, поэтому просим вас улучшить или углубить мониторинг этих договоров", - сказал министр.

В расследовании сказано, что закупка дронов осуществлялась через компанию Крион-М, которая имеет уставный капитал 765 грн и специализируется на торговле мебелью, коврами, лампами и тому подобное. Однако в 2023 году Крион-М начал продавать БПЛА Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Как отмечается в расследовании, прозрачного тендера не было, а предложения предоставляли те компании, которые запросили в самом Госспецсвязи.

Журналисты hromadske выяснили, что с июля 2023 года Крион-М продал государству 3900 дронов примерно за полтора миллиарда гривень. Так, стоимость одного беспилотника составляла почти 500 тыс. гривень. Для сравнения волонтерский Фонд Сергея Притулы в июне 2023 года покупал такие дроны в комплекте с одной батареей за 280 тысяч гривень, а в августе - за 212 тысяч за штуку.

Журналисты выяснили, что Госспецсвязи подписал два контракта с компанией Крион-М, по которым закупил 1074 и 1912 дронов соответственно.

Как отмечается в расследовании, на первом контракте, который был заключен в мае 2023 года, Крион-М "обогатился" примерно на 195 млн грн, а на контракте, подписанном в августе 2023-го, - почти на 398 млн.

Кроме этого, журналисты узнали, что компания покупала дроны у польской UMO и немецкой Danator, основатель которой является украинец Сергей Величук.

Отмечается, что в сентябре 2023 года Крион-М купил у UMO 912 дронов Autel по завышенным ценам - почти за 447 млн грн. Так, стоимость одного беспилотника составляла почти 490 тыс. грн по тогдашнему курсу, сказано в материале.

У немецкой Danator Крион-М закупил дроны также по завышенным ценам, пишет hromadske. Так в июле 2023 года украинская компания приобрела у Danator 532 дрона за 6 миллионов 240 тысяч евро, что составляет 11 730 евро за штуку, а это по тогдашнему курсу около 487 тыс. грн.

По словам Величука, его дроны якобы имеют специальную прошивку и поэтому дороже. Однако технический эксперт Фонда Притулы заявил, что прошивка у беспилотника абсолютно стандартная.

По словам Федорова, после истории с Autel в Минцифры сделали выводы.

"Я не контролировал цены на дроны и то, какие компании их продают. Например, о компании "Крион-М" я узнал уже по факту - из накладных, которые мне присылали журналисты или военные. Потому что я лично не мониторил электронную систему. В этом заключалась идея, что мы - не закупщик, но закупщику говорим: "Смотрите, мы политически (и я лично) берем на себя ответственность за проект, вы закупаете - и должны делать это по закону, прозрачно. Чтобы над вами был контроль, я все договоры в режиме реального времени передаю антикоррупционным органам", - пояснил министр.

Проект "Армия дронов" - последние новости

Благодаря ударным подразделениям, которые обеспечиваются в рамках проекта "Армия дронов", за 2-10 апреля было поражено 30 российских танков, 86 боевых бронированных машин и почти 100 орудий. Об этом сообщил Михаил Федоров.

"Дроны работают. За неделю на фронте минус 30 российских танков, почти 100 орудий и 86 боевых бронированных машин", - заявил он.

Также было уничтожено 16 вражеских САУ, шесть средств ПВО, 10 РСЗО и 180 российских оккупантов.

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