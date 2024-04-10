Ударные подразделения БпЛА еженедельно поражают российскую технику стоимостью миллионы долларов.

Благодаря ударным подразделениям, которые обеспечиваются в рамках проекта "Армия дронов", за неделю (2-10 апреля) поражено 30 российских танков, 86 боевых бронированных машин и почти 100 пушек. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров y Telegram.

"Дроны работают. За неделю на фронте минус 30 российских танков, почти 100 орудий и 86 боевых бронированных машин", - заявил он.

Также было уничтожено 16 вражеских САУ, шесть средств ПВО, 10 РСЗО и 180 российских оккупантов.

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Федоров отметил, что ударные подразделения БпЛА, которые обеспечивает "птичками" "Армия дронов", еженедельно поражают российскую технику на миллионы долларов.

"А мы, со своей стороны, собираем статистику, чтобы видеть, какие подразделения действительно эффективно используют дроны - именно они должны получать больше беспилотников. Качественный анализ данных позволяет принимать действенные решения, особенно когда это касается фронта", - отметил чиновник.

"Армия дронов" - проект, который начали летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировка пилотов-операторов.

Ранее Федоров сообщал, что в 2024 году Украина закупит более миллиона дронов.

Недавно вице-премьер также рассказал, что Украина уже имеет беспилотные летательные аппараты, способные преодолевать более 1000 километров: "Большинство используемых дронов имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 километров".

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