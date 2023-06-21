Вступление в ЕС и НАТО возможно только тогда, когда страна является демократической, а соответственно, когда есть местное самоуправление.

Дальнейшая европейская интеграция Украины и вступление в НАТО возможны только при условии развития и укрепления местного самоуправления. Об этом говорится в резолюции Европарламента относительно Украины, заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан.

"Накануне очередного шага в переговорах относительно вступления Украины в ЕС и присоединения Украины к НАТО Европарламент задекларировал целый ряд принципов, которые он хочет видеть в Украине. И один из главных - это демократия. В этой резолюции Европарламент прямо сказал, что основой демократии является местное самоуправление. И о том, что европейская интеграция возможна при развитии местного самоуправления. Вступление в НАТО возможно только тогда, когда страна демократична, а соответственно, когда есть местное самоуправление. Восстановление Украины при поддержке международных партнеров так же возможны только при условии развития местного самоуправления в стране", - заявила Оксана Продан.

Если Украина декларирует европейское развитие, мы должны соответствовать тем принципам и требованиям, которые существуют в странах ЕС, отметила Оксана Продан. В резолюции отмечается, что война не должна помешать продолжению реформы децентрализации, подчеркнула она.

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"Наши международные партнеры уже много сделали для того, чтобы общины стали независимыми, в первую очередь финансово. И сегодня для них важно, чтобы Украина осталась на пути демократического развития. Чтобы война не помешала и не вернула назад те вещи, которые были сделаны после Майдана. Реформа децентрализации была одной из немногих, которые стали успешными. Мы начинали много реформ, но они на том или ином этапе сворачивались, сходили на нет. А децентрализация проходила с 2014 года и по сегодняшний день. И она дала больше возможностей для жителей общин", - подчеркнула советница председателя АГУ.

Подытоживая, она отметила, что резолюция Европарламента очень важна для будущего всей Украины.

"Решение Европейского парламента на самом деле является очень большим шагом. Местному самоуправлению там уделено несколько пунктов. А Ассоциация городов Украины определена как презентатор местного самоуправления Украины вместе с Европейским альянсом за восстановление Украины. Этот Альянс объединяет местное самоуправление Европы, и Ассоциация городов Украины является одним из членов Альянса. Поэтому на самом деле это очень важно для Украины и для каждого ее жителя", - подчеркнула Оксана Продан.