Кабинет министров расширил возможности для людей, которым нужно получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
"По сути мы сделали два основных изменения. Первое - зафиксировали в нормативном поле, что люди, которые сейчас меняют место жительства в связи с военными действиями, являются внутренне перемещенными лицами. Это касается людей, которые после введения военного положения 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определен правительством", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
"Во-вторых, мы предоставили дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенной лица. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, ЦПАУ, а впоследствии – просто подать заявление через Портал "Дия". Таким образом, мы сможем быстро собрать информацию о внутренне перемещенных лицах в одном месте, увидеть их "социальный портрет" и понять потребности для того, чтобы предложить качественные и адресные механизмы поддержки", - пояснила она.
Принятым решением предусмотрено, что в период действия военного положения внутренне перемещена лицо для получения справки может обратиться в территориальной общины или ЦПАУ.
Уполномоченное лицо территориальной общины/ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
В дальнейшем также предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через портал "Дия".
Сейчас осуществляется доработка информационных систем для реализации этих механизмов.
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