Это касается людей, которые после введения военного положения 24 февраля переместились из регионов, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определен правительством.

Кабинет министров расширил возможности для людей, которым нужно получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"По сути мы сделали два основных изменения. Первое - зафиксировали в нормативном поле, что люди, которые сейчас меняют место жительства в связи с военными действиями, являются внутренне перемещенными лицами. Это касается людей, которые после введения военного положения 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определен правительством", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Во-вторых, мы предоставили дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенной лица. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, ЦПАУ, а впоследствии – просто подать заявление через Портал "Дия". Таким образом, мы сможем быстро собрать информацию о внутренне перемещенных лицах в одном месте, увидеть их "социальный портрет" и понять потребности для того, чтобы предложить качественные и адресные механизмы поддержки", - пояснила она.

Принятым решением предусмотрено, что в период действия военного положения внутренне перемещена лицо для получения справки может обратиться в территориальной общины или ЦПАУ.

Уполномоченное лицо территориальной общины/ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

В дальнейшем также предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через портал "Дия".

Сейчас осуществляется доработка информационных систем для реализации этих механизмов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины.

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