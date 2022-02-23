Теперь для пересечения государственной границы граждане Украины не обязаны иметь "ковидные" документы.

Кабинет министров отменил требование об обязательной самоизоляции и установке приложения "Вдома" или обсервации для украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующие изменения в постановление Кабмина №1236 приняли во время заседания правительства.

Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат или документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, отменен запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавирус "Омикрон". Граждане же Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такую норму также отменили.

Напомним, ранее сегодня СНБО поддержала введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Вечером должно состояться внеочередное заседание парламента, где будут рассматривать решение о введении чрезвычайного положения.

Угроза полномасштабного нападения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отвода сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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