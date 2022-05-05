Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что 6 мая должна состояться эвакуация из Мариуполя.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Завтра, 6 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", - написала Верещук.
Других подробностей она не привела.
В свою очередь ООН сделала заявление о том, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заместителя генсека ООН.
Как сообщал УНИАН, 3 мая в Запорожье на пяти эвакуационных автобусах прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя - в рамках мариупольского гуманитарного коридора удалось эвакуировать 344 человека.
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