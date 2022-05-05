В это время в городе нет электроэнергии и нормальной связи.

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики меняют дорожные указатели.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем в Мариуполе Средневековье", - говорится в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что сейчас в городе нет электроэнергии и нормальной связи. Местные жители не имеют воды, достаточного количества пищи и медикаментов.

"Мариуполь - был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали...", - отмечается в сообщении.

Напомним, что российские военные вернули в разбитый Мариуполь дорожную автоинспекцию.

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