Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал об эвакуации из Харькова, самые опасные районы, из которых сейчас проводится организованный вывоз населения, и то, сколько людей уже покинули область.
В интервью НВ Синегубов сообщил, что город контролирует темпы и маршруты эвакуации. Поскольку оперативная ситуация меняется каждый час, администрация должна постоянно информировать о самых безопасных маршрутах.
По данным главы ОВА, активнее всего харьковчане выезжали в первые четыре дня.
"Согласно нашим данным, по железной дороге выехало около 700 тысяч человек, собственным автотранспортом – 300-400 тысяч человек", – отметил он.
Однако на сегодня очень большое количество людей возвращаются домой.
Синегубов отметил, что сейчас организованная эвакуация проводится только из населенных пунктов Барвенково и Лозовая.
"Из Лозовой уже выехало 15 тысяч человек, остается – около 50 – 60 тысяч человек. Из Барвенково выехало около трех тысяч, а остается полторы тысячи человек", – добавил глава администрации.
Он подытожил, что есть вероятность смещения театра боевых действий именно на эти населенные пункты.
Как писал УНИАН, на Харьковщине оккупанты совершали такие же зверства как в Буче. В частности, в селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства трех человек сожгли заживо.