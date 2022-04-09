По данным главы ОВА, активнее всего харьковчане выезжали в первые четыре дня. Однако на сегодня очень большое количество людей возвращаются домой.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал об эвакуации из Харькова, самые опасные районы, из которых сейчас проводится организованный вывоз населения, и то, сколько людей уже покинули область.

В интервью НВ Синегубов сообщил, что город контролирует темпы и маршруты эвакуации. Поскольку оперативная ситуация меняется каждый час, администрация должна постоянно информировать о самых безопасных маршрутах.

По данным главы ОВА, активнее всего харьковчане выезжали в первые четыре дня.

"Согласно нашим данным, по железной дороге выехало около 700 тысяч человек, собственным автотранспортом – 300-400 тысяч человек", – отметил он.

Однако на сегодня очень большое количество людей возвращаются домой.

Синегубов отметил, что сейчас организованная эвакуация проводится только из населенных пунктов Барвенково и Лозовая.

"Из Лозовой уже выехало 15 тысяч человек, остается – около 50 – 60 тысяч человек. Из Барвенково выехало около трех тысяч, а остается полторы тысячи человек", – добавил глава администрации.

Он подытожил, что есть вероятность смещения театра боевых действий именно на эти населенные пункты.

Как писал УНИАН, на Харьковщине оккупанты совершали такие же зверства как в Буче. В частности, в селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства трех человек сожгли заживо.

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