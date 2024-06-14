'Это будет нелегко, но вы идете в семью': украинские заключенные становятся солдатами, - CNN

Журналисты раскрыли, как происходит процесс вербовки и подготовки бывших заключенных.

Украинские заключенные превращаются в военнослужащих. Процесс вербовки в колониях уже продолжается.

Как говорится в репортаже CNN, к заключенным часто приезжают украинские командиры, чтобы рассказать о боевом опыте и отобрать вероятных претендентов на службу. Одним из таких является командир батальона Дмитрий Кухарчук.

"Это будет нелегко"

34-летний воин прибыл в одну из тюрем в центральной части Украины, пытаясь привлечь физически крепких, здоровых и мотивированных заключенных в свое подразделение, которое входит в состав 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Украина пытается пополнить свои истощенные силы. Чтобы решить эту проблему, в прошлом вступил в силу закон, который позволяет вербовать осужденных. Он позволяет лицам, которые соответствуют определенным критериям, получить условно-досрочное освобождение, если они подпишут контракт о прохождении военной службы.

"Это будет нелегко. Но когда вы приходите к нам, вы приходите в семью", - говорит Кухарчук заключенным, объясняя, что в бригаде не будет специальных "штрафных" подразделений.

По его словам, завербованные будут интегрированы в существующие батальоны. Некоторые мужчины внимательно слушают, другие улыбаются. Но все обратили внимание, когда начал говорить коллега Кухарчука с позывным "Дато".

Значительную часть своей жизни "Дато" провел за решеткой. Он трижды убегал из тюрьмы и был условно-досрочно освобожден в феврале 2022 года после 31 года заключения. Мужчина присоединился к украинской армии лишь через несколько часов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

58-летний "Дато" вызывает уважение среди слушателей. Десятки заключенных внимательно вслушивались в каждое слово. Некоторые стояли на улице, другие выдвигались из окон своих камер. Речь "Дато" пропитана тюремным сленгом. Он говорил о чести, долге и репутации.

"Это ваш шанс реабилитироваться в глазах ваших детей", - сказал он.

Вербовщики из нескольких бригад уже побывали в этой тюрьме, которая насчитывает 700 заключенных. Около 100 заключенных уже подписали контракты с различными частями.

Неизвестно, как именно закон, предусматривающий мобилизацию заключенных, будет работать на практике. Министерство юстиции Украины сообщило, что осужденные-добровольцы будут отбывать службу в отдельных частях. Но Кухарчук и "Дато" хотели бы, чтобы новобранцы служили с обычной пехотой.

Как рассказал Кухарчук, среди солдат его бригады нет никаких проблем, чтобы воевать вместе с осужденными.

"Как можно по-особенному относиться к людям, которые к вам приходят, которые будут с вами сидеть в одном окопе, которые будут с вами участвовать в штурмах и стоять за вашей спиной?", - сказал он.

Но другие командиры, хоть и поддерживают вербовку осужденных, но не очень уверены в интеграции.

"Заключенные должны воевать в отдельных частях. И им нужны очень хорошие люди, чтобы стать их командирами. Я вообще не против того, чтобы заключенные воевали. Меня удивляет, что мы не использовали эту идею в начале войны. Всегда много потерь среди пехоты, и если осужденные хотят пойти воевать в пехоту - это правильное решение", - рассказал командир артрозведки 110 омбр с позывным "Терен", который воюет под Авдеевкой.

Вербовка заключенных в армию, на первый взгляд, похожа на кампанию вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер". Но министр юстиции Украины Денис Малюська отверг такое сравнение.

"В Украине мотивация во многом базируется на патриотизме. Наши заключенные идут в армию добровольно. В России это было добровольно-принудительным. Я лично видел заключенных (российских), которых заставляли присоединиться к "Вагнеру", - сказал он.

"Это обычная государственная военная служба со всеми гарантиями: зарплата, социальное страхование, выплаты в случае ранения, смерти и так далее. Это совсем другая история по мотивам и механизмам", - отметил Малюська.

Избавиться от ярлыка "бывшего заключенного"

Осужденные получат такой же семейный отпуск, как и другие военнослужащие, и будут иметь право на такую же зарплату, но не получат ежегодный отпуск, который является стандартным для других войск.

По данным Минюста, сейчас в Украине в тюрьмах находятся 26 тысяч человек. С момента вступления в силу закона 5000 заключенных мужчин подали документы на службу в армию. Почти 2 тысячи уже прошли медосмотр и суды их отпустили из мест лишения свободы в армию. По словам Малюськи, первый транш новобранцев уже проходит базовую подготовку.

Министр ожидает, что в армию попросится больше осужденных. По его словам, многие ждут, что будет с первым туром новобранцев, но начальная реакция была положительной.

Малюська считает, что многие заключенные воспринимают программу как шанс избавиться от ярлыка "бывшего заключенного" после освобождения из колонии.

"Риски безусловно есть. Но моральное состояние и настроение тех, кто вышел из тюрьмы, гораздо выше, чем у тех, кто был мобилизован где-то на улице", - сказал он.

"Принудительно мобилизованный человек, который не хотел идти в армию, воспринимает это как трагедию, как ухудшение условий жизни. И дезертирства от этой категории военнослужащих можно ждать гораздо больше, чем от человека, для которого это повышение по социальной лестнице, доход, образ жизни, уважение. Для заключенных - это повышение по социальной лестнице", - сказал министр.

По его словам, правительство знает, что заключенные могут представлять проблемы для командиров, но закон можно изменить при необходимости в зависимости от того, как все будет выглядеть на практике. По его словам, многое будет зависеть от командиров подразделений и их умения наладить дисциплину.

"Теперь я буду защищать другие семьи"

Первая группа заключенных уже тренируется на полигоне в центральной части Украины. Среди них 28-летний Дмитрий. Его жена и двое маленьких детей были убиты российским ударом в Изюме в первые недели полномасштабного вторжения. В то время Дмитрий отбывал заключение.

Дмитрий рассказал CNN, что хотел воевать с момента начала войны. Он был одним из первых, кто записался во время визита вербовщиков в колонию.

"У меня были жена и дети, и я знал, что кто-то должен их защитить. Но поскольку я не мог, теперь я буду защищать другие семьи, которые хотят жить и иметь детей", - сказал он.

Дмитрий вырос сиротой и начал воровать, когда был маленьким. Он сказал, что тюрьма учит людей выживать в тяжелых условиях, а это означает, что бывшие заключенные могут справляться с давлением на передовой лучше, чем гражданские.

Мужчина признался, что хочет отомстить за смерть своей семьи. Мужчина мечтает о дне, когда он сможет начать все заново и родить детей, которые будут гордиться им.

"Мне остался год и пять месяцев срока наказания. Это немного. Я мог сидеть в тюрьме и не идти воевать. Но я мотивирован. Я не хочу, чтобы через это прошли другие люди", - сказал он, вспоминая потерю своей семьи.

Кухарчук и "Дато" тщательно отбирают новобранцев в тюрьме, проводя собеседования тет-а-тет с каждым добровольцем об их истории и мотивации. В бригаду не принимают тех, кто старше 50 лет, имеет серьезные проблемы со здоровьем или физически непригоден. Сиротам, наоборот, сразу отдают предпочтение.

Кухарчук рассказал CNN, что дети-сироты, которые имели тяжелое детство и привыкли выживать и справляться с трудностями, как правило, хорошо справляются в армии. После каждой беседы заключенные жмут руки вербовщикам. Избранные заключенные заполняют документы и ждут дальнейших инструкций.

Из 17 заключенных, которые хотели присоединиться в тот день, 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада набрала 12. Кухарчук сказал, что это "очень хорошее количество". Бригада является одним из самых востребованных подразделений и обычно отказывает большинству осужденных, желающих в нее вступить.

Есть исключения из правил. Один из заключенных имеет плохое зрение, и "Дато" с Кухарчуком сначала колебались относительно решения. После короткого разговора мужчина принят.

"Зрение можно исправить. Мотивация важнее зрения", - говорит "Дато".

Мобилизация осужденных - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко уверен, что мобилизация осужденных является на самом деле неплохой идеей.

"В начале полномасштабной войны мы начинали свой путь со стрелковой роты, это территориальная оборона. У меня второй взвод был на 90% укомплектован людьми, которые были лишены свободы на территории Украины, отбыли свое наказание и вернулись к нормальной жизни", - рассказал Федоренко.

Военный отметил, что каждый из заключенных мог оказаться за решеткой при разных обстоятельствах. И государство должно определить ту категорию заключенных, которые не несут угрозы другим военным.

Также военнослужащий Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" прокомментировал решение о мобилизации осужденных в Украине. По его словам, он поддерживает этот шаг.

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