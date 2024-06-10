Мобилизация осужденных является на самом деле неплохой идеей. Такое мнение высказал командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.
"В начале полномасштабной войны мы начинали свой путь со стрелковой роты, это территориальная оборона. У меня второй взвод был на 90% укомплектован людьми, которые были лишены свободы на территории Украины, отбыли свое наказание и вернулись к нормальной жизни", - рассказал Федоренко.
Военный отметил, что каждый из заключенных мог оказаться за решеткой при разных обстоятельствах. И государство должно определить ту категорию заключенных, которые не несут угрозы другим военным.
"Определена категория заключенных, которые являются наименее опасными с точки зрения того, что получая оружие, они могут совершить опасные действия для Сил обороны Украины. Но с ним ведется детальная работа. И предоставить им право защищать нашу Родину - это наш долг. Поэтому вижу в этом исключительно позитив. Наши люди, даже которые были осуждены - мотивированы. Это те люди, которые могут обеспечить результат на поле боя", - заявил Федоренко.
Мобилизация заключенных: что надо знать
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".
По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, государство приняло правильное решение, когда предоставило возможность заключенным мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины.