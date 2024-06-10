По словам Юрия Федоренко, Украина обязана предоставить заключенным право защищать свою Родину.

Мобилизация осужденных является на самом деле неплохой идеей. Такое мнение высказал командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"В начале полномасштабной войны мы начинали свой путь со стрелковой роты, это территориальная оборона. У меня второй взвод был на 90% укомплектован людьми, которые были лишены свободы на территории Украины, отбыли свое наказание и вернулись к нормальной жизни", - рассказал Федоренко.

Военный отметил, что каждый из заключенных мог оказаться за решеткой при разных обстоятельствах. И государство должно определить ту категорию заключенных, которые не несут угрозы другим военным.

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"Определена категория заключенных, которые являются наименее опасными с точки зрения того, что получая оружие, они могут совершить опасные действия для Сил обороны Украины. Но с ним ведется детальная работа. И предоставить им право защищать нашу Родину - это наш долг. Поэтому вижу в этом исключительно позитив. Наши люди, даже которые были осуждены - мотивированы. Это те люди, которые могут обеспечить результат на поле боя", - заявил Федоренко.

Мобилизация заключенных: что надо знать

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".

По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, государство приняло правильное решение, когда предоставило возможность заключенным мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины.

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