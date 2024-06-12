Один из аспектов - осужденные должны служить в специальных подразделениях, а таких мужчин и женщин по правилам не смешивают.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему не принимали решение о мобилизации осужденных женщин вместе с мужчинами. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью YouTube-каналу "Это Никто Не Будет Смотреть".

"Шаг по мобилизации осужденных сделан не от хорошей жизни. Не потому что здесь (в тюрьме) лучшие воины, чем на свободе. А потому что людей, которые на свободе, которые подлежат мобилизации, не хватает. Соответственно, людей, которые выходят отсюда, их рискованность больше. Второй аспект - по закону такие воины должны служить в специальных подразделениях, где будут заключенные. Заключенных мужчин и заключенных женщин мы, по нашим правилам, не смешиваем. Тоже увеличение рисков. Согласятся ли Вооруженные силы формировать смешанные подразделения из заключенных, где будут и женщины, и мужчины, будет ли у них на это спрос, я не знаю. Решение - за ВСУ", - пояснил министр.

Малюська отметил, что опять же, мобилизация осужденных - это вынужденный шаг и связан с дефицитом людей.

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"И дефицит есть именно по отдельным категориям военнообязанных. Если мы уже говорим о дискриминации или не дискриминации, то есть много людей, которые хотят воевать, однако не могут пройти военно-врачебную комиссию. Причем, как по мне, некоторые заболевания им вполне спокойно позволяют воевать, особенно, если это их собственное решение", - пояснил глава Минюста.

Россия начала набирать на фронт женщин из тю рем - подробности

Как сообщал УНИАН, недавно The New York Times со ссылкой на экс-заключенных, которые поддерживают связь с теми, кто до сих пор находится в тюрьме, заявило, что в конце мая Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в боевых действиях в Украине. Это может свидетельствовать о новом этапе в использовании Кремлем преступников в войне.

По данным издания, военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом. Пока непонятно, является ли их освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки. По состоянию на начало 2022 года в российских тюрьмах отбывали наказание около 30 тысяч женщин.

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