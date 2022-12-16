Ранее вокруг установления елки между киевлянами шли ожесточенные споры.

На Софийской площади в Киеве уже приступили к установке главной новогодней елки.

Рабочие монтируют каркас, о чем свидетельствуют опубликованные ICTV фотографии. О дате открытия новогодней красавицы пока не сообщают.

В этом году главная елка страны будет в три раза меньше, чем в предыдущие годы и в цветах национального флага с трезубцем на макушке. Украшать ее будут – ради сбережения света – энергосберегающие огоньки.

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Возле елки обустроят несколько точек, на которых киевляне смогут заряжать телефоны.

Массовых мероприятий в связи с войной проводить не будут.

Новый год 2023 в Киеве – дискуссии вокруг празднования

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с предложением не устанавливать в этом году елку в центре Киева, потому что в условиях регулярных отключений света и ударов России это празднование является неуместным.

Но городская власть от идеи установки елки не отказалась. Правда, открытие пройдет будет без концертов, ярмарка и традиционного "городка" с развлечениями.

Организаторы отказались от старого формата с советской звездой и сосредоточились на экономии электроэнергии.

15 декабря в Киеве уже открылись новогодние ярмарки: зеленые красавицы можно приобрести от 800 гривень.

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