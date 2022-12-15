Дешевле елки и искусственных деревьев только сосны.

В Киеве открылись новогодние ярмарки. Жители столицы уже могут приобрести елки, сосны и искусственные деревья. Однако многих интересует, сколько же в этом году стоит новогоднее настроение.

Как сообщают киевские Telegram-каналы, цены на елки могут удивить. Самыми дорогими оказались искусственные деревья.

Так, елки стоят от 800 гривень. Большие и пышные деревья могут стоить даже 3 тысячи 500 гривен. Чуть дешевле сосны - цены на них стартуют от 500 гривень, самые дорогие стоят 2 тысячи. А вот искусственные деревья взлетели в цене. Они стоят от 2 до 25 тысяч гривень.

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В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА два дня назад сообщали, что в этом году елки привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также там называли ориентировочные цены.

"Сосна (происхождение Украины) - от 150 грн за погонный метр. Елка (происхождение Украины) - от 200 грн за погонный метр", - говорилось в сообщении.

Новый год во время войны: как украинцы будут праздновать

В начале декабря мэр столицы Виталий Кличко рассказал о том, планируют ли в Киеве в этом году праздновать Новый год и Рождество:

"Во-первых, мы отталкиваемся от безопасности. И этот вопрос является ключевым... Новый год и Рождество отменять никто не будет... Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье... Но таких массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, то мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности".

Также уже сообщалось, что если в Киеве будут устанавливать елку, то ее украсят в цветах национального флага, а на макушке вместо звезды разместят трезубец.

В Харькове уже выбрали необычное место для размещения новогодней елки. Она будет радовать людей на станции метрополитена, что сейчас безопаснее, чем устанавливать ее на главной площади города. Также УНИАН сообщал, что в Киеве просят отменить комендантский час в новогоднюю ночь.

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