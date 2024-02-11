После вступления в силу нового закона все военнообязанные будут иметь 60 дней для регистрации в электронном кабинете.

В Украине после принятия нового законопроекта заработает электронный кабинет призывника. Пока неизвестно, как будет работать этот инструмент, однако он соберет все данные о человеке вместе и облегчит мобилизационный процесс.

Юрист Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина" заявил, что пока сложно сделать глобальные прогнозы, поскольку нормы в самом законопроекте еще не синхронизированы между собой. Однако уже сейчас известно, что после вступления в силу закона военнообязанные будут иметь 60 дней для регистрации в электронном кабинете.

"Когда запустят официальный реестр, должна быть надлежащая коммуникация. До всех граждан должны донести информацию. Как минимум, на сайте Верховной Рады и профильных министерств должно быть отражено, что есть такой реестр", - подчеркнул юрист.

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По его мнению, идентификация лица может происходить с помощью КЭП (квалифицированные электронные подписи), Дія.Подписи или в ЦПАУ, где военнообязанному создадут кабинет. При этом игнорирование регистрации будет считаться нарушением закона о мобилизации, за что сейчас предусматривается штраф.

По словам Савинского, стоит также учитывать факторы, на которые человек не мог повлиять. Кроме того, есть вопрос к тому, кто будет распорядителем этих данных и не будут ли они переданы третьим лицам.

"Когда происходила национализация Приватбанка, перед этим большое количество клиентских баз просто "слили". Когда звонят и что-то предлагают, это в основном базы клиентов Приватбанка. Поэтому в реестр будет большое количество вопросов, но это достаточно интересный опыт", - считает юрист.

Эксперт напомнил, что в первые дни полномасштабной войны ходили слухи о том, что в военкоматах на тех территориях, где наступали россияне, массово жгли документы военнообязанных, чтобы оккупанты не получили доступ.

"Когда появится реестр, вся информация будет в одном месте, поэтому будем смотреть, как это будет происходить", - резюмировал Савинский.

Электронный кабинет призывника - что известно

В январе в Верховную Раду подали новый законопроект об усилении мобилизации, который среди прочего предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного.

В Минцифры ранее заявили, что работают сейчас над введением электронного военного билета и электронного кабинета призывника, но, скорее всего, он будет существовать вне платформы "Дія".

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